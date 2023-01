Schlittenhunde-Rennen im Harz: Musher messen sich in Clausthal

Clausthal-Zellerfeld. Am Wochenende vom 4. bis 5. Februar 2023 findet wieder das beliebte Oberharzer Schlittenhunde Adventure in Clausthal-Zellerfeld statt. Das ist geplant

Am Wochenende vom 4. bis 5. Februar läuft wieder das Oberharzer Schlittenhunde Adventure in Clausthal-Zellerfeld. Bei dem besonderen Hunderennen geht es um die Internationale Deutsche Meisterschaft Snow des Sportverein Reinrassiger Schlittenhunde Deutschland SRSD und den „ großen Harzpokal“. Es starten in allen Klassen mehrere Gespanne wobei nur reinrassige Schlittenhunde wie zum Beispiel Siberian Husky, Samojeden und Alaskan Malamuten am Start sind.

Der erfahrene Rennleiter Wolf-Dieter Polz wird auch in diesem Jahr wieder die Durchführung der Rennen übernehmen. Erwartet werden Spitzenteams der Deutschen und der Niederländischen Schlittenhunde-Nationalmannschaften und damit internationale Musher (Schlittenhundeführer). Viele „Hobbymusher“ nehmen auch mit ihren Gespannen am Rennen teil.

Neben den spannenden Wettkämpfen erwartet die Besucher auf dem Gelände der Bockswieser Höhe ein großer Open Air Festplatz mit Verpflegungsständen und dem Musher Camp. Besucher können so nicht nur beim Rennen anfeuern, sondern auch die außergewöhnlichen Hunde aus nächster Nähe bestaunen und mit Erlaubnis der Besitzer streicheln. Rennstart ist an beiden Tagen um 10.30 Uhr. Ein Tages-Ticket für Erwachsene kostet sieben Euro, das Zweitages-Ticket zehn Euro. Der Eintritt für Kinder von sechs bis 14 Jahre beträgt für einen Tag fünf Euro, für beide Tage sieben Euro. Eigene Hunde sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht gestattet.

Das Alternativprogramm

„Sollte die Schneedecke unzureichend für ein Rennen sein, haben wir mit dem SRSD ein Alternativprogramm organisiert. Dann können die Gäste nicht nur die Polarhunde des Schlittenhunde Adventures noch näher kennenlernen, sondern viel Wissenswertes über diesen tollen Hundesport erfahren“, sagt Silvia Hoheisel, Eventmanagerin der Tourist-Information Clausthal-Zellerfeld.

Am Samstag, 4. Februar, gäbe es so von 16 und 17 Uhr ein Meet&Greet mit Mushern und Hunden auf der Bockswieser Höhe. Im Anschluss an das kostenfreie „Meet&Greet“ fände eine Erlebniswanderung im Fackelschein statt. Um 17.30 Uhr könnten Gäste dann mit den Mushern die Rennstrecke für ca. eine Stunde im Mondschein erkunden. Die Kosten für die Fackelwanderung inklusive Fackel und Punsch würden sieben Euro pro Person betragen.

Das Rennen findet nur bei ausreichender Schneelage statt. Ansonsten greift das Alternativprogramm.

