Wohnungsbrand im Nordharz: Bewohnerin tot geborgen

Langelsheim. Nach einem Brand in Langelsheim bei Goslar konnte die Feuerwehr eine 85-jährige Frau nur noch leblos aus ihrer Wohnung bergen.

Ein Feuer in Langelsheim am nördlichen Harzrand hat ein Todesopfer gefordert.

Ein Wohnungsbrand in Langelsheim im Landkreis Goslar hat ein Todesopfer gefordert.

Wie die Polizei berichtet, hätten Feuerwehrleute die 85-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung nur noch leblos bergen können.

Feuer in Langelsheim: Eine Tote und 50.000 Euro Schaden

Der durch das nächtliche Feuer entstandene Sachschaden werde auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Der Brandort in der Straße Uitschenpump wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an, so die Polizei abschließend.

Lesen Sie auch: Polizeibericht- Mehrere Einbrüche in Osterode und Umgebung

mh/pol

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de