Harz Vier tote Hunde treiben in Regenrückhaltebecken in Osterwieck

In einem Regenrückhaltebecken in Osterwieck (Landkreis Harz) sind vier tote Hunde gefunden worden. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes entdeckten die Kadaver am Montag im Ortsteil Lüttgenrode, wie die Polizei Sachsen-Anhalt am Dienstag mitteilte. Den Ermittlern zufolge lagen die Tiere dort schon längere Zeit im Wasser. Nun wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Gewässerverunreinigung ermittelt.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (03941) 674293 an die Polizei in Halberstadt erbeten.

