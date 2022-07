Schlagerparty und Revolverheld: Das ist am Wochenende im Harz los

Region. Revolverheld, Giovanni Zarella und mehr: An diesem Wochenende sind einige Stars in Osterode zu Gast. Hier gibt es noch Karten:

Live am Harz Open Air in Osterode: Wo kann ich parken?

Live am Harz Open Air in Osterode: Wo kann ich parken?

Ein volles Wochenende mit gleich mehreren großen Konzerten prominenter Künstlerinnen und Künstler steht im Altkreis Osterode an. Das Wetter soll wohl mitspielen, denn nach dem Regen am Donnerstag soll es verhältnismäßig kühl, dafür aber trocken bleiben.

Passend dazu finden die meisten Konzerte unter freiem Himmel statt. Den Start macht am Freitag die große Schlagerparty auf der Bleichestelle in Osterode. Entertainer-Urgestein Roberto Blanco, Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann und TV- und Musik-Star Giovanni Zarella wollen ab 20 Uhr beste Stimmung verbreiten.

Nicht nur in Osterode, auch in Walkenried und Bad Grund gibt es Events

Schlager, aber gepaart mit Jazz, gibt es ebenfalls am Freitag, wenn Götz Alsmann ab 20 Uhr bei den Walkenrieder Kreuzgangkonzerten gastiert. Der Großmeister des deutschen Jazz-Schlagers wird auch am morgigen Samstag, ebenfalls ab 20 Uhr, noch mal ein Konzert im Kloster geben.

An diesem Abend stehen auf der Bleichestelle in Osterode außerdem die Jungs der deutschen Pop-Rock-Band Band „Revolverheld“ auf der Bühne. Karten für die Schlagerparty und für Revolverheld gibt es heute noch bis 14.30 in der Konzertkasse in der Geschäftsstelle des Harz Kurier. Letzte Karten für Götz Alsmann gibt es an der Abendkasse im Kloster Walkenried.

Feuchtfröhlich wird es dann noch am Samstag in Bad Grund: Mit acht regionale Brauereien und drei Live-Acts wird der Marktplatz sich beim Bierfest in einen riesigen Biergarten mit Live-Musik verwandeln. Ab 18 Uhr dürfen sich die Gäste durch die Braukultur des Harzes und der Region probieren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de