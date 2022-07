Rettungshubschrauber im Einsatz bei Kradunfall

Eine Motorradfahrerin ist bei Liebenburg schwer verunglückt und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden (Symbolbild).

Bei Liebenburg hat sich eine Motorradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt.

Samstagnachmittag war eine Gruppe von vier Motorrädern auf der K2 zwischen Dörnten und der K1 unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache, so die Polizei Goslar, kommt die an dritter Position fahrende 54-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mit ihrem Fahrzeug. Schwerverletzt wird sie per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Braunschweig transportiert. An dem Motorrad entsteht ein Schaden von geschätzt ca. 4.000 Euro.

pol

