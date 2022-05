„Hexenhype und Hipster-Ziel“ – der Harz kommt im Fernsehen

In Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge treffen Vergangenheit und Zukunft aufeinander: Der Harz bietet viel Natur, ist sagenumwoben, für manche sogar mystisch. Den Harz im Wandel beleuchtet die ZDF-Sendung „drehscheibe“ am Freitag, 27. Mai, ab 12.10 Uhr im Fernsehen.

Autorin Elisabeth Schmidt aus dem Landesstudio Niedersachsen, Autorin Daniela Sonntag aus dem Landesstudio Thüringen und Autor Andreas Weise, Leiter des Landesstudios Sachsen-Anhalt, berichten über „Hexen-Hype und Hipster-Ziel: Der Harz im Wandel“. Der Film steht ab Freitagmorgen auch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Film zeigt echte „Harzer“ und ihre Ideen

Der Harz, durch den früher die deutsch-deutsche Grenze verlief, verbindet heute Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und die Menschen, die dort leben und arbeiten, verbindet zudem ein Ziel: die Region zukunftsfähig zu machen. Ob durch Nervenkitzel in einer Baumschwebebahn, modernen Hexentanz oder eine kreative Küche – der Film stellt echte „Harzer“ und ihre Ideen vor: Alte Haudegen und junge Visionäre, Hexen und Hipster sind in dem knapp 50-minütigen Film zu erleben.

Wie Förster und Bergmänner am Erhalt der Naturjuwelen arbeiten, erfahren die Zuschauer am Beispiel des „Nationalpark Harz“ und des „Rabensteiner Stollen“. Wie lebt es sich als Jugendlicher heute in der einst als so verstaubt geltenden Region? Drei junge Angler erzählen, warum sie wegen ihrer Naturverbundenheit den Harz so sehr schätzen. Länderübergreifend lockt die Region mit einem„HarzVenture“, einem Abenteuer im Harz. Klar ist: Die Region will durchstarten.

