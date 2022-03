Projekt im Harz: Forschen, um Hochwasser zu verhindern

Jahrhunderthochwasser, Trockenperioden, Sorgen um die langfristige Trinkwasserversorgung – der Harz ist ein Wasserspeicher für ganz Norddeutschland und als solcher nicht nur besonders durch Extremwetterereignisse gefährdet, sondern auch als Forschungsgebiet besonders interessant.

Seit 2019 erforscht deshalb die TU Clausthal gemeinsam mit der TU Braunschweig und der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften an innovativen Ansätzen, wie man nachhaltigen Hoch- und Niedrigwasserschutz, sie Sicherung von Trinkwasserressourcen und Energiewasserspeicherung koppeln und verbessern kann. Erste Zwischenergebnisse des sogenannten „Ewaz“-Projektes („Energie- und Wasserspeicher Harz“) wurden jetzt bei einem Workshop in Goslar vorgestellt und diskutiert. Das berichtet die TU Clausthal in einer Pressemitteilung.

Künftigen Hochwasserereignissen entgegenwirken

So hätten Simulationen, die künftige Klimaszenarien mit einbezogen, am Standort Okertalsperre-Huneberg gezeigt: Die Maßnahmen hätten einen signifikanten positiven Einfluss auf die Minderung von zukünftigen Hochwasserereignissen im Okertal und in nachgelagerten Flussgebieten.

„Damit könnten zukünftige Hochwasserereignisse mit Niederschlagszentrum im Harz nach unterstrom im Volumen und Abflussscheitel um mehr als 60 Prozent reduziert werden“, heißt es in der Mitteilung. Ähnliches gelte für das Einzugsgebiet des Innerstetals.

Ereignissen wie denen in den Jahren 2017 und 2018 entgegenwirken

Im Folgenden sollen die Maßnahmen an den Standorten beziehungsweise in den Regionen bewertet werden. Das Bewertungsverfahren wurde im Workshop vorgestellt und erläutert. In einem nächsten Schritt soll das Verfahren vor Ende des Projektes am 30. September dieses Jahres veröffentlicht werden.

Der Workshop fand mit Beteiligung von Staatssekretärin Dr. Sabine Johannsen aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur statt, dem Förderer des „Ewaz“-Projektes.

Ziel der wissenschaftlichen Arbeiten ist es, Lösungen zu finden, um den Auswirkungen des Klimawandels im Harz Ereignissen wie denen in den Jahren 2017 und 2018 entgegenwirken zu können. Erst traf die Region ein 1.000-jährliches Hochwasser; kurz darauf folgte eine langanhaltende Dürreperiode.

Die Untersuchung soll Lösungen aufzeigen, wie sich der Westharz mit seinen multifunktionalen Aufgaben im Bereich der Wasserwirtschaft und des dazugehörigen Talsperrenbetriebs und zukünftig auch mit dem Betrieb des regionalen nachhaltigen Energiesystems an den Klimawandel anpassen kann.

Harzwasserwerke und Harz-Energie sind mit im Boot

Unterstützt werden die Forscher der drei beteiligten Universitäten durch Forschungspartner wie die Harzwasserwerke und Harz-Energie sowie durch einen Praxisbeirat bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Kommunen und Experten von Landesbehörden.

Im Zeitraum von drei Jahren, beginnend im Juli 2019, werden Maßnahmen für den Westharz in aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten im Hinblick auf das angestrebte Ziel erarbeitet.

Dabei werden unter anderem kalibrierte meteorologische Klimaszenarien der Vergangenheit und Zukunft verwendet, um den Einfluss des Klimawandels auf das Wasserverbundsystems zu untersuchen und Lösungen zu erarbeiten, mit denen den Folgen des Klimawandels entgegengewirkt werden kann. So sollen mögliche technologische Lösungen generiert und mit bewertet werden. Die Forscher erhoffen sich, darauf aufbauend eine Methodik entwickeln zu können, die auf andere mögliche Standorte übertragen werden kann.

Hochwasserschutz, Niedrigwasserabgabe, Trinkwassergewinnung, Bereitstellung von Energiespeicherwasser zur Kurzzeitstabilisierung des elektrischen Netzes als Teil des regionalen nachhaltigen Energiesystems – all diese Themen, sogenannte Systemleistungen, sollen im Rahmen der Methodik abgedeckt werden.

Sechs Standorte beziehungsweise Regionen werden betrachtet

Bis zum Zwischenstand, den die Beteiligten im Workshop in Goslar vorstellten, wurden dazu sechs repräsentative Standorte im Westharz identifiziert. Alle böten die Möglichkeiten, um die nun anstehende Vertiefung der Maßnahmen umzusetzen, so heißt es in der Pressemitteilung. Stets im Blick der Forscher ist die Frage: Wie wirken die Standorte und Maßnahmen in Bezug auf die verschiedenen Dienstleistungen zusammen?

Der Betrachtungsraum des Projektes umfasst ausgehend von diesen Randbedingungen folgende Standorte beziehungsweise Regionen: die Okertalsperre-Huneberg (Erbringung aller genannten Systemdienstleistungen möglich), die Odertalsperre-Stöberhai (zusätzliche Trinkwasserbereitstellung möglich), die Wassernutzung im Siebertal (Überleitungssystem für höhere Trinkwasserbereitstellung), die Wassernutzung des Innerstetales (alle Systemdienstleistungen können erbracht werden), die Granetalsperre (zusätzliche Trinkwasserbereitstellung) und der Hochwasserschutz Goslar (Vorsperre im Gosetal oder Aufweitung des Oker-Grane-Stollens).

Verschiedene Möglichkeiten für Standorte erörtert

Für diese Standorte konnten im Workshop die verschiedenen Gestaltungsvarianten der wasserbaulichen Anlagen mit den daraus resultierenden Speichervolumen für Hochwasserschutz, den Pumpspeicherbetrieb und als Reserve für Trockenzeiten sowie für die Trinkwassergewinnung erörtert werden.

Neben den Standorten mit großen Speichervolumina zur Bereitstellung der genannten Systemdienstleistungen wurden auch Einzelmaßnahmen beispielsweise für den Hochwasserschutz in Goslar vorgestellt. Außer einer Aufweitung des Oker-Grane-Stollens waren innovative bauliche Varianten wie der Bau eines Staudamms mit Straßendurchlass Thema des Workshops.

