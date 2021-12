Nach Streit mit dem Partner: Heiligabend in der Zelle verbracht

Von wegen friedvolles Fest und ruhige Ferien: der Streit zwischen zwei Feriengästen (beide 59 Jahre alt) in Hahnenklee wurde letztlich ein Fall für die Polizei, der damit endete, dass Ermittlungsverfahren eingeleitet – und die Frau Heiligabend im Gewahrsam verbrachte. Der Grund des Einsatzes: „zurückgewiesene Zärtlichkeiten“, wie es die Beamten mitteilen, die dazu führten, dass sich das Paar gegenseitig Körperverletzungen zufügte.

Aus dem Hotel geflogen

Da sich die Frau nach einer räumlichen Trennung der Streithähne nicht an die Hausordnung des Hotels hielt, erfolgte der sofortige Rauswurf aus dem Hotel. Als die Polizisten diese dann in eine Notunterkunft bringen wollten, zeigte sich die 59-Jährige extrem uneinsichtig und beleidigte die Beamten. Schließlich wurde sie statt in die Notunterkunft in Gewahrsam genommen und der Dienststelle in Goslar zugeführt, wo sie die heilige Nacht in einer Zelle verbrachte.

Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen beide Personen wurden durch die Polizisten eingeleitet.

pol

