Harzer Schmalspurbahn von Unbekannten verwüstet

Wernigerode. Die Harzer Schmalspurbahn wurde in der Nacht randaliert. Türen und Fenster von mindestens fünf Waggons wurden zerstört.

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn fährt durch den verschneiten Winterwald in eine Wolkenschicht zum Brocken.

Unbekannte haben auf dem Gelände der Harzer Schmalspurbahn randaliert. Türen und Fenster von mindestens fünf Waggons wurden zerstört, Hinweisschilder und Absperrmaterialien beschädigt, wie die Polizei am Mittwoch, 15. Mittwoch, mitteilte.

Die Täter sollen außerdem Feuerlöscher auf dem Gelände entleert und eine Bank in einen nahe gelegenen Fluss geworfen haben. Sie seien in der Nacht zum Mittwoch auf das Werksgelände der Bahn in Wernigerode eingebrochen.

Keine Einschränkungen im Fahrplan

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Zu Einschränkungen im Fahrplan kommt es einer Sprecherin der Harzer Schmalspurbahn zufolge nicht, wie es am Mittwoch auf Nachfrage hieß.

