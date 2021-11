Hubschrauber-Sonde: Harz wird auf Rohstoffe untersucht

Bad Grund. Eine Flugsonde wurde an einem Helikopter befestigt und über den Oberharz bei Bad Grund geschleppt. Erste erhobene Daten seien wohl vielversprechend.

Ein Hubschrauber der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe startete Ende August mit einem hochempfindlichen Magnetfeldsensor am Flugplatz Hildesheim. Mit dem System haben Forscher zuletzt im Oberharz nach wertvollen Rohstoffen im Erdreich gesucht. Die gewonnen Daten seien gut, müssten nun aber weiter verarbeitet werden, heißt es.

Schlummern noch wertvolle Rohstoffe tief im Erdreich des Oberharzes? Dieser Frage sind Forscher des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG) aus Hannover in den vergangenen Monaten nachgegangen. Dazu wurde eine Flugsonde per Seil an einem Helikopter befestigt und über den Oberharz bei Bad Grund geschleppt. Nun gibt es erste Daten, die aber noch keine Rückschlüsse über Rohstoffe im Boden liefern.

Dateninterpretation dauert an

„Die Daten sehen gut aus“, sagte Thomas Günther, der das mit Bundesmitteln geförderte Projekt am LIAG leitet. Mit der Sonde, die einem kleinen Zeppelin ähnelt, können die Forscher unter anderem in über einem Kilometer Tiefe magnetische Werte messen. Die allein reichen allerdings nicht aus für Rückschlüsse über mineralische Rohstoffe wie Eisen oder Kohle im Boden. Dazu entwickeln die Forscher eine Software, um mit den Daten ein 3D-Modell zu erstellen, das mit Hilfe eines Geologen interpretiert werden soll.

Test der Technik steht im Mittelpunkt

Bis April 2022 hoffen die Forscher auf erste Ergebnisse. Den Forschern ist es dabei gar nicht so wichtig, Rohstoffe zu entdecken. Im Mittelpunkt stünden die Entwicklung und der Test der neuen Technik, damit in Zukunft möglicherweise Unternehmen davon profitieren können.

dpa

