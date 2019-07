Ein Wallach ist in die Seitenscheibe eines Busses gerannt.

Langelsheim: Pferd spingt in Seitenscheibe eines Linienbusses

Ein 18-jähriger Wallach ist nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen kurz vor dem Ortseingang Langelsheim (Landkreis Goslar) in eine große Seitenscheibe eines Linienbusses gesprungen. Hierdurch verletzte sich das Pferd nicht unerheblich an den Nüstern. Das Tier ist zuvor mit einem weiterem Pferd von einer Weide geflohen.

Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von ca 3000 Euro. Der Bus war laut Polizei nicht mit Personen besetzt. Die Langelsheimer Polizisten konnten die Pferde aber beruhigen, einfangen und wieder auf eine sichere Koppel führen. Die dann informierte Pferde-Halterin kam auf die Koppel und ließ das Tier sofort tierärztlich erstversorgen.