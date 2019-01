Am Brocken havarierte „Eislok“ wieder auf der Strecke

Die tagelang auf dem Brocken eingeschneite Lok der Harzer Schmalspurbahnen ist nach einem Werkstattaufenthalt wieder auf der Strecke unterwegs. Bei den Untersuchungen seien keine größeren Schäden gefunden worden, teilte das Unternehmen am Montag in Wernigerode mit. Lok fuhr sich in Schneewehe...