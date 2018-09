Goslarer Mönchehaus zeigt Werke des Kaiserringträgers Tillmans

Fotokünstler Wolfgang Tillmans erhält am Samstag in Goslar den Kaiserring. Seine Ausstellung ist anschließend bis Ende Januar im Mönchehaus-Museum zu sehen.

Viel mehr Lob geht nicht: Wolfgang Tillmans sei einer der bedeutendsten Fotografen unserer Zeit, urteilte die Kaiserring-Jury. Er habe ein dichtes, vielschichtiges Lebenswerk geschaffen und die Möglichkeiten der Fotografie als sein zentrales künstlerisches Medium ausgeschöpft.

Für sein Werk erhält der im nordrhein-westfälischen Remscheid geborene 50-Jährige am Samstag den Kaiserring 2018 der Stadt Goslar, der als einer der weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst gilt.

Ebenfalls am Samstag wird im Goslarer Mönchehaus-Museum für moderne Kunst eine Ausstellung mit Werken des Preisträgers eröffnet. „Die Ausstellung ist selbst eine ganz eigene künstlerische Setzung“, sagte Museums-Chefin Bettina Ruhrberg nach der Vorbesichtigung am Freitag. Sie sei ganz auf die Räume abgestimmt.

Auch Tillmans zeigte sich von dem historischen Bauwerk und dessen Möglichkeiten zur Präsentation seiner Foto- und Installationskunst angetan. Er habe sich gleich hingezogen gefühlt zu den einzelnen Fachwerkräumen.

Bekannt wurde Tillmans in den frühen 1990er Jahren mit Fotografien aus der Jugend- und Popkultur. Auf Reisen, so attestierte die Kaiserring-Jury, sei die Kamera Tillmans zu einem Instrument geworden, „um die Vielfalt der Erscheinungen unserer globalisierten Welt wie auch die Einzigartigkeit von Orten festzuhalten“.

Zuletzt erkundete er zunehmend auch die Möglichkeiten, mit künstlerischen Mitteln politisch und gesellschaftlich wirksam zu werden, etwa durch Plakat-Kampagnen oder Internetaktionen. „Was ich tue ist Übersetzen von Wirklichkeit auf Papier oder jetzt in Form von Flüssigkristallen auf den Bildschirm“, sagte Tillmans, dessen Werke bereits in vielen internationalen Ausstellungen gezeigt wurden.

Auch bei den Kritikern schneidet der Künstler gut ab: Das britische Kunstmagazin „ArtReview“ listete Tillmans jedenfalls in seinem jährlichen Ranking „Power 100“ auf Platz 11, die Zeitschrift „Monopol“ führt ihn sogar auf Platz 3 der wichtigsten Künstler 2017. Im Jahr 2000 hatte Tillmans als erster Fotograf den renommierten Turner Prize erhalten.

„Die Faszination für das Wunder der Fotografie hat nicht nachgelassen in drei Jahrzehnten“, sagte der in London und Berlin lebende Tillmans am Freitag. Die Ausstellung mit seinen Werken ist in Goslar bis zum 27. Januar 2019 zu sehen.