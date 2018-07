Brocken-Benno bekommt höchste Auszeichnung des Landes

Benno Schmidt (Brocken-Benno) steht auf dem Wanderweg Teufelsstieg an einem Bach. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

Er trägt den Namen des höchsten norddeutschen Bergs als Beinamen - jetzt bekommt Brocken-Benno für sein Engagement in der Harzregion die höchste Auszeichnung des Landes Sachsen-Anhalt. Der 86-Jährige, der eigentlich Benno Schmidt heißt, wird am Mittwoch (14 Uhr) in Schierke von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mit dem Landes-Verdienstorden geehrt.

Er habe jahrelang unermüdlich dafür gearbeitet, den Harz und die Kulturgeschichte der Region populär zu machen, hieß es zur Begründung. Mit dem „Harzer Grenzweg“ und dem „Teufelsstieg“ gehen zwei Routen auf die Initiative des Mannes aus Wernigerode zurück.

Brocken-Benno schaffte es mit seiner eigenen Wanderpassion bereits mehrfach ins „Guinness-Buch der Rekorde“: Über Jahre hinweg erklomm er jeden Tag den 1142 Meter hohen Brocken - insgesamt weit mehr als 8000 Mal. Den Verdienstorden des Landes gibt es seit 2006. Bisher wurde er 36 Mal vergeben. dpa