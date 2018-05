Seesen Am frühen Vormittag gegen 7 Uhr kam es an einem Bahnübergang an der Straße An der Straßenmeisterei/K 58, zwischen den Ortschaften Engelade und Herrhausen, zur Kollision eines Motorradfahrers mit einem Zug der Deutschen Bahn AG.. Die Unfallstelle ist abgesperrt, der Zugverkehr eingestellt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen dazu liegen zurzeit nicht vor. dpa

