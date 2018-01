Täter rasen mit Auto in einen Mobilfunk-Laden und klauen Handys

Mehrere Täter sind am frühen Mittwochmorgen gegen 1.55 Uhr mit einem VW Golf durch die Fensterfront in einen Mobilfunk-Shop im Harzweg in Quedlinburg gefahren, um mehrere Handys zu stehlen. Die Glasschiebetür sowie mehrere Glasfenster wurden stark beschädigt, die Alarmanlage wurde ausgelöst. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Auto. Ein 19-Jähriger aus Quedlinburg konnte aufgrund schneller Fahndungsmaßnahmen gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Rucksack des 19-Jährigen haben die Beamten mehrere Mobiltelefone gefunden und sichergestellt. Die beiden anderen Beteiligten, ein ebenfalls 19-Jähriger und ein 22-Jähriger, konnten ebenfalls ermittelt werden. Beide kommen aus Quedlinburg und sind polizeilich einschlägig bekannt. Den VW Golf fanden die Beamten noch in der Nacht im Stadtgebiet. Das Auto wurde sichergestellt. Der 19-Jährige wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen.

