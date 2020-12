Meines Stabelweg wird für die neue Gasleitung aufgerissen

Die Gemeinde muss nun doch in den sauren Apfel beißen und hinnehmen, dass der erst im Juli erneuerte Stabelweg beim Bau der Erdgastransportleitung zwischen Walle und Wolfsburg erneut aufgerissen wird. Nachdem Bemühungen gescheitert waren, einen Passus im Nutzungsvertrag zu verankern, wonach der Ausbau in Kreuzungsbereichen wie dort, in offener Bauweise erfolgen soll, stimmte der Gemeinderat in seiner Jahresabschlusssitzung mit vier Gegenstimmen zu.

"Egal was wir entscheiden, es wird doch gemacht, was Gasumie will"

Weil diese Ergänzung, die der Rat in einer vorherigen Sitzung beschlossen hatte, im Vertrag mit der Firma Gasumie keine Chance hatte, schloss sich die Politik eher zähneknirschend dem Votum des Verwaltungsausschusses an, der beschlossen hatte, den Passus ersatzlos zu streichen. „Egal, was wir entscheiden, es wird doch gemacht, was die Firma will“, raunte es frustriert aus den Reihen.

Auch Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann äußerte Zweifel, dass der Wirtschaftsweg wieder so hergerichtet wird, wie er jetzt ist. Corona-bedingt war die ursprünglich 20 Punkte umfassende Tagesordnung kräftig abgespeckt und auf die Themen reduziert, die dringlich zur Entscheidung anstanden. „Alles andere wird bei der Sitzung im Januar behandelt“, versicherte die Bürgermeisterin.

Wasserschutzzone könnte Bebauung in Wedelheine verhindern

Einstimmig grünes Licht gab es für die Ergänzungssatzung für den Bebauungsplan „Waggumer Weg“ in Bechtsbüttel. Damit wird formal der Weg für den Bau eines Privathauses geebnet. Prinzipiell dasselbe Ziel verfolgt der Aufstellungsbeschluss für die Ergänzungssatzung „Braukweg“ in Wedelheine, der vom Rat mit einigen Enthaltungen ebenfalls durchgewinkt wurde. Anders als in Bechtsbüttel ist damit das letzte Wort über eine Bebauung noch nicht gesprochen. Denn die 4000 Quadratmeter große Fläche im Norden der bebauten Ortslage, auf der der Grundeigentümer ein Wohngebäude errichten möchte, wurde im Nachhinein mit einer Wasserschutzzone belegt, die sich über die bestehende Bebauung erstreckt. Der Ball liegt jetzt beim Landkreis Gifhorn.