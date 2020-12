Walles Festplatz soll ein neues Gesicht erhalten

Grünes Licht gab der Bauausschuss der Gemeinde Schwülper für die grundlegende Neugestaltung des Waller Festplatzes. Der Rat hatte dem Projekt bereits im Frühjahr grundsätzlich zugestimmt. Im Wesentlichen soll der offene Gelände-Charakter erhalten werden, wie Planer Ulf Pohlmann in der Sitzung erläuterte. Herzstück des Platzes bleibt in den Entwürfen eine große Schotterwiese, umringt von einem gepflasterten Weg und rundum angrenzenden Parkplätzen.

Insgesamt bleibe man mit rund 239.000 Euro Baukosten plus 30.000 Euro Planungskosten im vorgesehenen Budget

„Entscheidend waren die barrierefreie Erreichbarkeit, ein umweltgerechtes Beleuchtungskonzept und auch die ökologische Gestaltung des Geländes“, so Pohlmann. Letzteres werde etwa durch die Schaffung einer Obstbaum- und Blumenwiese im Norden des Grundstücks erreicht, ebenso wie durch Pflanzungen von Lindenbäumen und Hecken entlang der Straße Im Dorfe. Die Einfahrt zur befahrbaren Fläche bleibe an gewohnter Stelle. Nicht verschweigen wollte der Planer, dass bei der Entnahme von Bodenproben „nicht unerhebliche Belastungen“ durch frühere Bauschutt- und Asphalteinlagerungen festgestellt worden seien, um die man sich nun kostenintensiv kümmern müsse. Insgesamt bleibe man mit rund 239.000 Euro Baukosten plus 30.000 Euro Planungskosten im vorgesehenen Budget, so Pohlmann. Neu auf den Platz kommen sollen auch ein Pavillon mit Sitzgelegenheiten und Orts-Infotafel sowie ein Grillplatz, der allerdings nicht ständig offen für jedermann sein soll, um Missbrauch zu verhindern, wie Udo Voges, federführend im Gestaltungs-Arbeitskreis, auf Nachfrage in der Sitzung sagte.

Anvisiert ist die Fertigstellung für kommenden Mai

„Ich nenne es Dorfplatz, nicht Festplatz“, kommentierte er Bürgermeister Uwe-Peter Lestins Bemerkung, dass es in Walle ja kein Schützenfest mehr gebe. Voges hoffe aber, dass die Dorfbewohner bei anderen Gelegenheiten miteinander feiern werden. Anvisiert ist die Fertigstellung für kommenden Mai, mit ersten Arbeiten wie dem Roden alter Gehölze und Bäume wurde bereits begonnen. Möglich werde das Projekt durch Förderungen im Rahmen des Dorfregions-Programms für Didderse, Adenbüttel und Schwülper, bei dem das Land gut die Hälfte der Kosten übernimmt, so Voges.