Für Kinderbetreuung könnte es in Didderse bald eng werden

Es könnte in absehbarer Zeit eng für die Kinderbetreuung in Didderse werden. Falls eintritt, was Bürgermeister Randolf Moos (SPD) dem Rat in seiner jüngsten Sitzung vortrug, würden schon im kommenden Jahr Räumlichkeiten für die Neuaufnahme von Krippen-Kindern fehlen. Wie die Leiterin der St.-Viti-Kita ihm mitgeteilt habe, gebe es derzeit schon weit mehr Interessenten, als Plätze vorhanden seien, so Moos.

Große Kreativität nötig bei Zunahme der Interessenten „Wenn es so kommt, wäre große Kreativität nötig“, mutmaßte er in der Ratsrunde, dass entsprechende Räume zur Betreuung einer weiteren Gruppe außerhalb der Kita gesucht werden müssten. Daher wolle er bereits jetzt die Möglichkeit ins Spiel bringen, im Haus der Bürgerbegegnungsstätte, für das in wenigen Tagen Richtfest gefeiert wird, übergangsweise einen Gruppenraum zu schaffen. Parallel zu den gerade erst durchgeführten Sanierungs- und Platzbeschaffungsmaßnahmen im Kita-Gebäude an der Sporthalle habe es eine „äußerst positive Entwicklung in der Kinderbetreuung“ gegeben, hob Moos hervor, fügte jedoch hinzu: „Gleichwohl werden wir ein Unterbringungsproblem bekommen.“ Feuerwehrgerätehaus wäre ideale Erweiterung für Kita „Wenn in absehbarer Zeit ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut wird, wäre das die ideale Erweiterung für die Kita“, warf CDU-Fraktionschef Peter Groepler ein. Nur würde dies voraussichtlich erst in fünf bis sechs Jahren soweit sein, gab Moos zu Bedenken. „Warten wir mal ab, wie sich die Kinder-Zahlen entwickeln“, riet der Bürgermeister. Der Umbau für eine dritte Kita-Gruppe am bestehenden Standort sei im Übrigen nun mit einer Baugenehmigung manifestiert, sagte Randolf Moos, jedoch müssten nach genauer behördlicher Prüfung noch umfangreiche Brandschutzmaßnahmen, unter anderem die Installation einer Brandmeldeanlage, vorgenommen werden. Dazu beschloss der Rat einstimmig, Mittel in den Nachtragshaushalt einzustellen.