Die Gemeinde Vordorf muss auch dieses Jahr gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners vorgehen, sagt die Bürgermeisterin Monika Kleemann auf Anfrage. Bürger hatten dieser Tage wieder einige Nester von Raupen gemeldet, deren Härchen beim Menschen heftige toxische Reaktionen hervorrufen können – insbesondere in Eickhorst in der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses. Kleemann: „Wir rufen die Spezialfirma an, die saugt die Raupen ab.“ Das koste die Gemeinde pro Tageseinsatz rund 400 Euro. rs