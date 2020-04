Rethener Landfrau verrät Osterzopf-Rezept

Es ostert in Gertrud Reineckes Küche. Die Rethener Landfrau backt, wie jedes Jahr zu Ostern, Hefezopf. Nur wenige Zutaten und ein bisschen Talent – fertig ist das traditionelle Ostergebäck. Den Hefezopf, auch Hefekranz, genannt, kennen übrigens etliche Länder in Europa. In der Schweiz ist er ungesüßt, in Österreich wird der Zopf zum Kranz gebunden und heißt, wie auch in Bayern, Striezel. Bei Reineckes heißt er schlicht Hefezopf,...