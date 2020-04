Papenteicher Buchtipps: Peter Prange und der Fall Relotius

Die heutigen Buchtipps kommen aus Meine: Petra Wehmann, Leiterin der Bücherei der Samtgemeinde Papenteich, hat eine abwechslungsreiche Liste zusammengestellt.

Außerdem finden Interessierte auf der Internetseite der Bücherei unter www.papenteich.de Anregungen und Tipps zum Basteln, Werkeln und Spielen für Alt und Jung. Diese Sammlung wird ständig erweitert. Auch mehrere Vorlese-Podcasts stehen zur Verfügung. „Sobald ich weitere neue Ideen entwickelt habe, finden auch die sich auf der Homepage der Bücherei. So, denke ich kommen wir alle einigermaßen gut durch diese außergewöhnliche Zeit, ohne größeren mentalen Schaden zu nehmen“, schreibt Petra Wehmann. Und hier ihre Tipps:

Lesetipps für Erwachsene:

Leben, Schreiben, Atmen – eine Einladung zum Schreiben von Doris Dörrie (Diogenes Verlag 2019, ISBN-13: 978-3257070699). In einzelnen kurzen unterhaltsamen Kapiteln erfährt der Leser, wie die Autorin schreibend ihren Alltag reflektiert. Dabei kann ein Blick aus dem Fenster, ein Geschmack oder eine Nachricht ganze Gedankenketten in Gang setzen. So werden Erinnerungen wach, die längst vergessen waren, Gefühle und Ideen klären und konkretisieren sich. Dörrie ermutigt ihre Leser, selber regelmäßig zu Stift und Papier zu greifen und ohne Schere im Kopf einfach drauf los zu schreiben. Dafür gibt sie am Ende jedes Kapitels hilfreiche Tipps und Anregungen.

Tausend Zeilen Lüge - Das System Relotius und der deutsche Journalismus von Juan Moreno. (Rowohlt Berlin; ISBN-13: 978-3737100861; Informatives und spannendes Buch über den Spiegeljournalisten Relotius und sein Lügen-Gebäude.

Ein ganz neues Blau von Tom Saller (List-Verlag 2019 ISBN: 978-3471-36004-0); erzählt wird die Lebensgeschichte von Lilli, die sehr früh ihre Mutter verliert und mit ihrem Vater und dessen japanischem Geschäftsfreund in einer großen Wohnung in Berlin-Charlottenburg lebt. Als die Nazis an die Macht kommen muss sie in die USA emigrieren. Später kehrt sie nach Berlin zurück. Vielschichtiger, spannender und auch informativer Roman.

Krimi-Reihe um Special Agent Pendergast von Douglas Preston und Lincoln Child (Knaur Verlag Band 1-18). Spannende Krimis mit einem speziellen Ermittlerduo. Special-Agent Pendergast ist ein moderner Sherlock Holmes mit außergewöhnlichen mentalen Fähigkeiten. Er ermittelt zusammen mit Inspector D’Agosta. Die Fälle spielen in und um New York und sind eine gelungene Mischung aus Abenteuer, Geheimnis und Spannung vom Feinsten. Auch für etwas sanftere Krimi-Fans geeignet.

Drei von Dror Mishani (Diogenes Verlag: ISBN-10: 3257070845). Drei Frauen, drei Geschichten, ein Mann. Die Geschichten entwickeln sich im Verlauf zu einem gelungenen Ganzen. Spannend mit überraschenden Wendungen. Fast ein Krimi.

Bilderbücher:

Der etwas nervige Elefant von David Williams (Rowohlt Verlag; ISBN-13: 978-3499218453); witzige Geschichte für Kinder ab 4 Jahren mit tollen Bildern von Tony Ross.

Schau genau, wenn Gegensätze dir den Kopf verdrehen von Susann Hood und Jay Fleck (Coppenrath Verlag: ISBN-13: 978-3649629672). Für Kinder ab 4 Jahren. Die Kinder entdecken Gegensätze und erfahren, dass schnell-langsam und oben-unten ganz im Auge des Betrachters liegen können. Ansprechende Bilder unterstreichen den Text.

Meer – das Wissens- und Mitmachbuch von Piotr Karski (Moritz Verlag: ISBN-13: 978-3895653773); Kreatives Arbeitsbuch für Kinder ab 8 Jahren mit vielen Vorschlägen zum Basteln und Malen rund um das Thema Meer. Wissensvermittlung der besonderen Art

Zum Vorlesen und Selberlesen ab 8 Jahren:

Die Gangster-Oma von David Walliams (Rowohlt Verlag: ISBN-13: 978-3499217401); Schräge Geschichte um eine ganz besonders schräge Oma. Ein Spaß für die ganze Familie.

Pierre, der Irrgarten-Detektiv: Die Suche nach dem gestohlenen Labyrinth-Stein u. a. von Hiro Kamigaki (ISBN-13: 978-3791372303); ab 6 Jahren aber auch für Erwachsene geeignet, die ihre Konzentration trainieren wollen.

Die Glücksbäckerei von Kathryn Littlewood, verschiedene Bände (ISBN-13: 978-3737341653). Ein Buch für fantasievolle Mädchen zum Selberlesen ab 10 Jahren.

Hörbuch-Tipp:

Eine Familie in Deutschland von Peter Prange, Teil 1 Zeit zu hoffen, Zeit zu leben und Teil 2 Am Ende die Hoffnung (Argon Verlag: ISBN-13: 978-3839816639) Ungekürzte Ausgabe.