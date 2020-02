Zwei neue Prädikanten in Adenbüttel/Rethen

Zu Beginn des neuen Jahres stand für die Kirchengemeinde Adenbüttel/Rethen ein freudiges Ereignis an: Hier und in den verbundenen Kirchengemeinden in der Region Okeraue sowie im Kirchenkreis Gifhorn werden ab sofort zwei neue Prädikanten wirken. Vor Kurzem haben Claudia Bonkowski und Ralf Blecker ihre anderthalbjährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Am 26. Januar wurden beide von Superintendentin Sylvia Pfannschnidt im Rahmen eines Gottesdienstes in der

St. Marienkirche zu Adenbüttel in ihr neues Amt eingeführt.

Unterstützt von ihren Assistenten Pastor Karsten Leischow und Ulrike Himstedt-Munzel sowie dem Kirchenvorstand, den Pastoren aus der Region und auch der anwesenden Gemeinde erklärten beide, dass sie für ihr neues Amt bereit seien.

Seit langem engagieren sich Ralf Blecker und Claudia Bonkowski für die kirchliche Arbeit und haben bereits als Lektor gewirkt. Als Prädikant dürfen sie jetzt im Gottesdienst alle Aufgaben eines Pastors übernehmen, das heißt auch Gottes Wort predigen und das Abendmahl spenden. So gestalteten Claudia Bonkowski und Ralf Blecker auch den Gottesdienst am 26. Januar zusammen mit der Superintendentin und dem Adenbütteler Kirchenvorstand.

Der Einladung zum anschließenden Empfang im Gemeindehaus folgten viele Gemeindeglieder und ließen sich von den frisch gebackenen Prädikanten berichten, was hinter dem Prädikanten-Amt steckt und welche Beweggründe der Anlass waren, eine solchen Ausbildung zu machen. Die Region Okeraue schätzt sich glücklich über diese willkommene Verstärkung. red