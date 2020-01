Der Sachverhalt wurde erst am vergangenen Dienstag beim Polizeikommissariat in Meine angezeigt.

Sachbeschädigung an Bürgerhaus in Rötgesbüttel

Vermutlich über die Weihnachtsfeiertage zerstörten bislang unbekannte Täter insgesamt fünf Pollerleuchten an der Bürgerhalle in Rötgesbüttel. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Sachverhalt wurde erst am vergangenen Dienstag beim Polizeikommissariat in Meine angezeigt.

Die angegriffenen Leuchten befinden sich an der südlichen und an der östlichen Seite der Halle, unmittelbar neben dem Gebäude. Bei drei der Leuchten wurde jeweils der Deckel abgebrochen, bei den anderen beiden wurde die Schutzverglasung zerstört. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 500 Euro. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 22. und 27. Dezember.

Um Hinweise zu der Sachbeschädigung oder zu verdächtigen Personen, die im genannten Zeitraum in Tatortnähe beobachtet wurden, bittet die Polizei in Meine: (05304) 91230. red