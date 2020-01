Sternsinger von St. Andreas sind in Meine früh auf den Beinen

Sieben Stunden als Sternsinger lagen am Donnerstag hinter Vivienne Falk aus Wedelheine, den Geschwistern Jean und Laetitia Böhm aus Walle sowie Leif Christophersen aus Meine. An 16 Stationen überbrachten die Jugendlichen ihren Segen an alle, die den Besuch wünschten – junge Familien,...