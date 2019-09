Weit und breit kein Bauland in Meine in Sicht

„Irgendwann laufen hier nur noch alte Menschen mit Rollatoren durch den Ort“, sagte Wilfried Rhode in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung des Gemeinderats Meine. Seine Tochter wolle in Meine bauen, aber es gibt keine Baugrundstücke. Stimmt. „Hier in Meine kann ich Ihnen keine Hoffnung...