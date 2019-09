Skaterplatz in Meine soll erneuert werden

Der Skaterplatz in Meine ist in einem erbärmlichen Zustand – darüber waren sich alle Mitglieder des Papenteicher Samtgemeindeausschusses für Jugend, Senioren und Integration am Mittwochabend einig. Nun soll die Kommune rund 30.000 Euro in die Neubeschaffung von Fun-Table, Quarter-Pipes, Rampe und Curb-Box investieren. „Wir haben uns den Platz angeschaut“, sagte Ausschussvorsitzende Ute Heinsohn-Buchmann (SPD), „es muss etwas getan...