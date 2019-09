Polizei in Groß Schwülper sucht zweites Unfallfahrzeug

Die Polizei sucht den Fahrer eines geschädigten Fahrzeugs: Am Samstag gegen 9.30 Uhr hat es auf dem Edeka-Parkplatz in Groß Schwülper einen Unfall gegeben. Eine VW-Up-Fahrerin parkte ihren Wagen linksseitig des Haupteingangs des Supermarktes, direkt neben den „Eltern-Kind“-Parkplätzen vorwärts ein. Anschließend tätigte sie ihre Besorgungen. Als sie wieder zum Auto zurückkam und rückwärts ausparken wollte, musste sie aufgrund des fließenden Verkehrs stark abbremsen. Ob es dabei oder möglicherweise vorher schon zu einer Berührung ihres Wagens mit einem anderen gekommen ist, ist unklar, teilt die Polizei mit. An ihrem Auto befindet sich an der hinteren linken Stoßstange ein Schaden, zu welchem nun das passende „Gegenstück“ gesucht wird. Wer hat auf dem Edeka-Parkplatz in Groß Schwülper einen Unfall beziehungsweise einen Zusammenstoß beobachtet oder nun an seinem eigenen Wagen einen Schaden, fragt die Polizei. Hinweise an die Polizei in Meine unter (05304) 91230.

