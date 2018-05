Einbrecher knacken in Rötgesbüttel Fenster auf und klauen Schmuck

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in den Maschwiesen in Rötgesbüttel eingebrochen, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Laut Bericht der Polizei erbeuteten die Einbrecher Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Einbrecher hebelten demnach ein rückwärtiges Wohnzimmerfenster auf und gelangten auf diesem Weg ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen und erbeuteten diverse Schmuckstücke. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Der Einbruch ereignete sich vermutlich gegen 18 Uhr. Um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bittet die Polizei in Meine unter Tel: (05304) 91 23 0.

