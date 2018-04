Schule pocht auf sicheren Schulweg

Rötgesbüttel Die Grundschule Rötgesbüttel setzt sich dafür ein, das Ortsschild an der Hauptstraße am nördlichen Ortsausgang weiter in Richtung Norden zu versetzen. „Es gehört von Gifhorn kommend vor die Ampelkreuzung am Ochsenberg“, sagt Schulleiterin Sibylle Schöniger. Nur so führen die Schulwege aller Kinder...