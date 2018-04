Feuerwehr veranstaltet einen Familientag

Adenbüttel Die Freiwillige Feuerwehr in Adenbüttel lädt ein zum großen Familientag. Der findet statt am Dienstag, 1. Mai, und beginnt um 9.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Das teilt Ortsbrandmeister Andreas Prieß mit. Die Anmeldezettel sind verteilt. Auch können sich Interessierte bis zum 26. April für die Radtour...