Rothemühle: Unbekannte werfen Müll und Gullideckel auf die Straße

Einen gefährlichen Spaß haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in Rothemühle erlaubt. Wie die Polizei am Morgen mitteilt, verteilten sie den Inhalt von zahlreichen gelben Müllsäcken auf der Fahrbahn der Okerstraße, beschädigten einen Holzzaun und legten einen Gullideckel mitten auf die Straße.

Eine 33-jährige Autofahrerin aus Groß Schwülper bemerkte den Unrat zu spät - kam aber mit dem Schrecken davon. Als sie gegen 5.05 Uhr mit ihrem PKW über die Hindernisse fuhr, wurde lediglich das linke Vorderrat ihres Fahrzeugs beschädigt.

Die Polizei in Meine leitete Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Sachbeschädigung ein. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05304) 91230 entgegen.