Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Vorfällen, die sich am Montag vergangener Woche in Leiferde ereignet haben.

Am Abend des 26. Oktober hat ein unbekannter Mann vermutlich einen Schlafplatz im Dorf gesucht. Gegen 20.30 Uhr brach er in ein leerstehendes Wohnhaus am Bahnhof Leiferde ein.

Dort legte er sich auf der Terrasse einige Sitzauflagen auf den Boden, wurde hierbei aber von einem 61-jährigen Nachbarn bemerkt und flüchtete. Der

Anwohner konnte lediglich aussagen, dass es sich um eine große, dunkel gekleidete Person handelte.

Gegen 21.45 Uhr, betrat ein Mann die unverschlossene Gartenhütte eines 39-Jährigen direkt an der Bahnhofstraße. Dort baute er sich aus Sitzauflagen eine Schlafstätte. Erst am nächsten Vormittag bemerkte der Eigentümer, dass ein Fremder in seiner Gartenhütte übernachtet hatte.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Meinersen unter (05372) 97850.