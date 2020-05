Fleißige Helfer des ASV Hillerse haben an ihren Aufzuchtteichen im Hillerser Holz Pflegearbeiten an der Hecke zur Verjüngung des Bestandes vorgenommen. 2012 wurde das ein Hektar große Gelände vollständig mit einer Hecke eingefriedet. Um die Hecke in ihrer Funktion und Artenvielfalt zu erhalten, wurden jetzt große Teile geknickt. Dabei wurden die senkrechten Triebe auf Bodennähe angeschnitten und nachfolgend geknickt. Durch die bleibende Verbindung, kann ein erneutes Austreiben von unten erfolgen, die Hecke verdichtet sich wieder. Die Hecke hat sich über die Jahre zu einem wertvollen Biotop entwickelt und weist eine hohe Artenvielfalt auf. Feldhasen suchen dort Schutz, Neuntöter und Nachtigall sind seit 5 Jahren dort regelmäßig als Brutvögel zu beobachten.