Zwei SUV-Diebstähle: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Meinersen ein Auto von einem Privatgrundstück am Lilienweg. Der Volvo XC 60 mit dem Kennzeichen GF-NB 7366 im Wert von rund 70.000 Euro stand dort unter einem Carport. Der 53-jährige Besitzer hatte das SUV am Dienstag, 3. März,...