Fußballturnier in Flettmar wird zur Hilfsaktion für Michelle

Frank Jödicke, der Vorsitzende des Müdener Vereins „Hand in Hand für Kinder der Region“, ist begeistert: „Die Hilfsbereitschaft ist riesig! Wahnsinn, was gerade abgeht!“ Aus dem Benefiz-Kinder-Fußballturnier – dem „Kids-Charity-Cup“, den sein Verein zusammen mit dem TSV Flettmar und der Gifhorner Rundschau am Samstag veranstaltet – ist nun auch eine großangelegte Typisierungsaktion für die an Krebs erkrankte Michelle H. aus Laatzen geworden. Und das Feedback an den Verein sei umwerfend.

„Das habe ich noch nicht erlebt“, so Jödicke. Der Hilfeaufruf für Michelle und der Rundschau-Bericht seien bei Facebook im Internet rund 1200-mal geteilt worden – „das haut mich um!“ Jödicke setzt auf viele Besucher. Das NKR (Norddeutsches Knochenmark- und Stammzellspender-Register) will 500 Typisierungssets nach Flettmar schicken.

Parallel dazu läuft das Turnier: Zwölf Fußball-Mannschaften des Jahrgangs 2007 treten gegeneinander auf dem Rasen an – darunter hochkarätige Teams vom MTV Gifhorn, VfL Wolfsburg, HSC Hannover, VfL Eintracht Hannover, TuS Garbsen und vielen anderen.Danach gibt es für die beiden U14-Mannschaften von Hannover 96 und Fortuna Celle ein Freundschafts-Testspiel von zweimal 45 Minuten. Das Rahmenprogramm ist nicht nur Beiwerk: Die Gruppe der ehrenamtlichen „Quad-Kinder“ laden zur Mitfahrt ein. Die „Ghostbusters Niedersachsen“ verblüffen mit Outfit und Ausrüstung. Sunny D. und Tony Santana sorgen für Live-Musik, der TSV Flettmar und am Nachmittag ein Cocktailstand für das leibliche Wohl.

Der „Kids-Charity-Cup“ findet statt am Samstag, 17. August, 9.30 bis 18 Uhr, Rahmenprogramm ab 11 Uhr, Typisierungsaktion 12 bis 16 Uhr auf dem Sportplatz des TSV Flettmar, Dorfstraße 45.