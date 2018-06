Jugendfeuerwehren des Kreises messen sich

Meinersen 40 Jugendfeuerwehrgruppen aus neun Gebietseinheiten erwartet die Feuerwehr zu ihren Kreisjugendwettbewerben am kommenden Sonntag. Die finden ab 9 Uhr auf dem Sportgelände des Schulzentrums Meinersen, Am Gajenberg 3, statt. Geprüft werden die Teilnehmer bei Löschangriffen, Wasserentnahmen an einem...