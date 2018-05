Staffordshire-Terrier greift Husky und Herrchen in Hillerse an

Nach einem Hunde-Angriff in Hillerse ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung. Wie Thomas Bunk von der Dienststelle Meinersen mitteilt, habe ein sibirischer Staffordshire-Terrier am Dienstag, 1. Mai, einen Husky und dessen Besitzer verletzt. Ersten Polizeiermittlungen zufolge sei der Terrier in der Kurzen Straße auf den benachbarten Hof des Husky-Besitzers gestürmt. Dort...