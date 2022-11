Deutschland anfeuern oder ein Zeichen für die Menschenrechte setzen – das ist in diesem Jahr die große Frage vor der umstrittenen Fußballweltmeisterschaft in Katar. (Symbolfoto)

Gifhorn. Am Sonntag startet die WM in Katar, die wegen Menschenrechtsverstöße im Land stark in der Kritik steht. Wie stehen die Gifhorner dazu?