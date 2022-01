Kreis Gifhorn startet bald mit dem Impfen von Kindern

Gifhorn. Termine werden über das Impfportal des Landes vergeben. Am 17. und 18. Januar kommen Fünf-bis Elfjährige an die Reihe. Verimpft wird Biontech.

Der Landkreis Gifhorn treibt seine Impfkampagne gegen das Corona-Virus weiter voran. Künftig bieten die mobilen Impfteams (MITs) des Gifhorner Gesundheitsamtes auch Booster-Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren und Erstimpfungen für Kinder ab fünf Jahren an. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreises vom Freitag hervor.

Die Termine für die Auffrischungsimpfung in der Altersklasse 12 bis 17 Jahren können bereits über das Impfportal des Landes Niedersachsen unter www.impfportal-niedersachsen.de oder über die Hotline des Landes unter der Telefonnummer (0800) 9988665 vereinbart werden. „Dies ist eine gute Nachricht für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Gifhorn, da das Gesundheitsamt nun auch vermehrt Nachfragen zum Booster dieser Altersklasse registriert“, heißt es weiter in dem Schreiben.

Über das Impfportal können in Kürze auch Termine für Kinder gebucht werden. Denn mit dem 17. und dem 18. Januar dieses Jahres stünden jetzt die ersten Impftermine für Kinder von fünf bis elf Jahren fest. Weitere Termine würden durch die Impfteams fortlaufend und je nach Nachfrage organisiert. Die Zweitimpfung erfolge dann drei Wochen nach der ersten Impfung. „Für die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren kommt ein eigener, speziell dosierter Impfstoff der Firma Biontech zur Anwendung“, heißt es weiter. Die Zusage für diesen Impfstoff habe der Kreis just am Donnerstag bekommen, teilt Pressesprecher Jan-Niklas Schildwächter auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Eine vorherige Terminbuchung sei zwingend erforderlich, da die Kreisverwaltung mit einem höheren Zeitaufwand für das ärztliche Beratungsgespräch rechnet. Die Impfung der Kinder werde ausschließlich durch Kinderärzte durchgeführt. Eine entsprechende Unterstützung der niedergelassenen Ärzte habe sich die Kreisverwaltung bereits gesichert.

Weitere Informationen zur Corona-Schutzimpfung hat der Landkreis Gifhorn auch auf seiner Homepage unter: www.gifhorn.de/der-landkreis/oeffentlichkeitsarbeit/corona zusammengestellt.

