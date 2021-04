Platz für mehr Kitaplätze in Samtgemeinde Brome beschäftigt Rat

Der Neubau einer Kindertagesstätte für sechs Gruppen in Rühen ist derzeit das anspruchsvollste Unternehmen in der Samtgemeinde. Dennoch werden die Kita-Plätze auch nach Fertigstellung nicht völlig ausreichen.

Brome. Endgültiges Aus für Zweigstelle der Grundschule Parsau in Bergfeld. In Ehra entsteht Platz für weitere Gruppen. Wachstum in Brome ist umstritten.