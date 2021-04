Täter schneiden bei Hankensbüttel zehn Baumkronen ab

Hankensbüttel. Unbekannte haben an der K7 zwischen Hankensbüttel und Oerrel die Baumkronen von zehn Bäumen abgeschnitten.

Ein beschädigter Baum am Straßenrand der K7.

Unbekannte haben am Fahrbahnrand der K7 zwischen Hankensbüttel und Oerrel die Baumkronen von zehn frisch eingesetzten Bäumen abgeschnitten und dort zurückgelassen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei vermutlich in der Nacht zu Donnerstag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hankensbüttel unter (05832) 979340 zu melden.

red