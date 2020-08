Otterzentrum Hankensbüttel wird erneut ausgezeichnet

Ein Fischotter in seinem Gehege im Otterzentrum.

Nach 2016 erhält das Otterzentrum als größtes Bildungsprojekt des Vereins „Aktion Fischotterschutz“ erneut die Auszeichnung der UN-Weltdekade Biologische Vielfalt. Vom Bundesumweltministerium und dem Bundesamt für Naturschutz wurden die vielfältigen Weiterentwicklungen in den Bereichen Naturschutzbildung, nachhaltiger Biotop- und Regionalentwicklung und der Forschung gelobt, heißt es in einer Mitteilung des Otterzentrums.

Pädagogische Elemente vermitteln Zusammenhänge der biologischen Vielfalt

Als größtes Projekt zur Weiterentwicklung des Naturerlebniszentrums Otterzentrum ist der Bau des Ise-Fluss-Aquariums zu nennen. Auf 5 Metern Breite können die Gäste in den Lebensraum des Fischotters eintauchen und einheimische Fische, Muscheln und Schnecken kennenlernen. Pädagogische Elemente vermitteln Zusammenhänge der biologischen Vielfalt in heimischen Gewässern.

Kinder erforschen an zehn Stationen Eigenschaften mit Bezug zum Klimawandel

Ein weiterer neuer Baustein ist das Programm „Klimawerkstatt“ für Grundschulen. In Kleingruppen experimentieren die Kinder mit dem Element Wasser und bearbeiten ein Forschungstagebuch. Sie erforschen an zehn Stationen grundsätzliche Eigenschaften mit Bezug zum Klimawandel und erarbeiten Möglichkeiten, das eigene Handeln klimafreundlich zu gestalten. Zusätzlich wird ein Filmspot gedreht, der allen Gästegruppen des Otterzentrums vorgeführt wird, um die Zusammenhänge von biologischer Vielfalt und Klimaschutz aufzuzeigen. Das Programm „Marderland-Tour“ für Kinder- und Jugendliche mit Handicaps wurde von Grund auf neu entwickelt. Dabei lernen die Kinder anhand der „Lebensraumbotschafter“ Otter, Dachs Co., wie wichtig biologische Vielfalt ist.

Im Baummarder-Wald wird die Produktion von Sauerstoff in Wäldern thematisiert

Darüber hinaus werden unterschiedliche Themen im Otterzentrum angesprochen. Beispielsweise die Bienen und andere Insekten, die unermüdlich von Blüte zu Blüte fliegen und ohne deren Bestäubungsleistung wir auf viele Obst- und Gemüsesorten verzichten müssten. Im Baummarder-Wald wird die Produktion von Sauerstoff und Holz in naturnahen Wäldern thematisiert, die zudem einen bedeutenden Klimastabilisator darstellen, einen wichtigen Beitrag zur menschlichen Erholung leisten und zu den artenreichsten Ökosystemen gehören. Am Beispiel der Iltisse wird die Bedeutung von Mooren, Sümpfen und Feuchtwiesen thematisiert, die zu den Hotspots der biologischen Vielfalt zählen.

Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade für biologische Vielfalt erklärt. Die Auszeichnung „Offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt“ wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und vom Bundesamt für Naturschutz verliehen.

red