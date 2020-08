Geldautomat in Triangel gesprengt – Täter verwischen Spuren

Die bislang unbekannten Täter hatten einen solchen Feuerlöscher am Tatort in Triangel vermutlich genutzt, um eventuelle Spuren zu verwischen

Nach der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Sonntagmorgen auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Triangel sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu einem möglicherweise entwendeten Feuerlöscher geben können. Die bislang unbekannten Täter hatten einen solchen Feuerlöscher am Tatort in Triangel vermutlich genutzt, um eventuelle Spuren zu verwischen, heißt es in der Mitteilung der Polizeiinspektion Gifhorn.

Haben die Täter den Feuerlöscher von einer Tankstelle entwendet?

Bei vorangegangenen Sprengungen von Geldautomaten in der Region hatten die Täter zu diesem Zweck in einigen Fällen zuvor Feuerlöscher von Tankstellengeländen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter (05371) 9800 entgegen.

red