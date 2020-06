Vandalismus in Osloß: zerstörtes Fundament der Schautafel.

Osloß. Bürgermeister Axel Passeier bittet die Bürger in Osloß, die Augen nach den Tätern offen zu halten.

Unbekannte zerstören Bake und Schautafel in Osloß

Nach der zweimaligen Zerstörung der Baken am Bokensdorfer Weg haben Unbekannte nun auch die Bake am Verbindungsweg östlich des Elbe-Seitenkanals zerstört. Das teilt Bürgermeister Axel Passeier mit. Die letzte Beschädigung sei an einer Schautafel des Naturlehrpfades im Naturschutzgebiet „Allertal“ verursacht worden. Die Tafel sei umgefahren und anschließend von einem vor Ort arbeitenden Holzrückeunternehmen wieder provisorisch aufgestellt worden. Jetzt gebe diese Schautafel, verzogen und mit zerstörtem Fundament, ein jämmerliches Bild ab und müsse mit finanziellen Mitteln der Gemeinde wieder gerichtet werden, teilt Passeier mit. Ärgerlich sei das auch für die Ehrenamtlichen, die im Rahmen eines Bildungsurlaubes für den Naturlehrpfad das Konzept gemacht und sich weiterhin auch um die Instandhaltung der Schautafeln gekümmert hätten. Die Gemeinde werde die Beschädigungen der Absperrbake sowie der Schautafel anzeigen. Bürger sollten der Gemeinde Beobachtungen melden.