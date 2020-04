Es gibt Dinge, die kann man nicht aufschieben, auch wenn ein Virus große Teile des gesellschaftlichen Lebens lahmlegt. Die Wahl eines Ortsbrandmeisters und seines Stellvertreters gehört zum Beispiel dazu. Die Jembker Feuerwehr zeigte am Sonntag eindrucksvoll, wie man sie auch mit Sicherheitsabstand bewerkstelligen kann.

Die Perspektive mag auf dem Foto täuschen: Die Feuerwehrleute hielten den Sicherheitsabstand penibel ein. Foto: Reiner Silberstein

„Eigentlich wäre unsere Jahresversammlung im März gewesen“, sagte Pressesprecher Thomas Fitz. Da hätten auch die Wahlen stattfinden sollen – die Empfehlungen braucht der Samtgemeinderat, um die Ämter weiter besetzen zu können. „Und die Wahlperiode von sechs Jahren lief jetzt aus“, begründete Gemeindebrandmeister Karsten Teitge, „wir sind terminlich gebunden.“

Also hatte das Kommando zu einer Dienstversammlung eingeladen. Einzige Tagesordnungspunkte waren die beiden Wahlen, eingeladen ausschließlich die aktiven 38 Mitglieder, denn nur die sind stimmberechtigt. Bedingung: Jeder trägt eine Gesichtsmaske. Versammlungsort: unter freiem Himmel vor dem Gerätehaus. Denn die Aktion brauchte viel Platz, mehr als das Gerätehaus zu bieten hat.

„Bitte bildet einen großen Kreis, haltet 1,50 Meter Abstand!“, rief der amtierende Ortsbrandmeister Reiner Wegner den Kameraden zu – gar nicht so einfach, sich Gehör zu verschaffen, wenn der Atemschutz die Stimme dämmt. Es gab auch andere Probleme mit den Gesichtstüchern: Wie soll man damit einen Schluck aus einer Kaffeetasse nehmen?

Ortsbrandmeister Reiner Wegner (von rechts) und Stellvertreter Klaus Krökel wurden wiedergewählt. Gemeindebrandmeister Karsten Teitge gratulierte als Erster. Für das Gruppenfoto mit Sicherheitsabstand zum Vordermann durften sie die Masken kurz abnehmen. Foto: Reiner Silberstein

Die Wahlen waren geheim, die letztlich 30 anwesenden Stimmberechtigten stellten sich brav in der langen Distanz-Warteschlange an, um ihre Wahlzettel in einen Korb zu werfen. Die Ergebnisse, die Teitge verkündete, waren dagegen nicht überraschend: Einstimmig wurden Ortsbrandmeister Reiner Wegner und Stellvertreter Klaus Krökel wiedergewählt. „Vielen Dank für das Vertrauen und auf die nächsten sechs Jahre!“, sagte Wegner. „Ihr seid eine tolle Truppe!“, zollte Krökel Respekt.

An Gesichtsmasken werden sich die Feuerwehrleute gewöhnen müssen. Denn laut Krökel seien die nun auch im Einsatz vorgesehen – zumindest für die, die keine Pressluftflasche bei sich haben. „Die Masken liegen schon vorn am Eingang parat.“