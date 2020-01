Alkoholfahrt in Hankensbüttel endet mit Bußgeld und Punkten

Hankensbüttel. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Einer 56-jährige Frau aus Hankensbüttel wurde der Geruch ihres Atems nach Alkohol zum Verhängnis, als sie am Mittwoch gegen 19 Uhr im Rahmen einer Verkehrsüberwachung von Beamten des Polizeikommissariats Wittingen kontrolliert wurde. Die Frau war mit ihrem Renault in Höhe der Volksbank in Hankensbüttel unterwegs, als sie gestoppt wurde. Das teilt die Polizei mit. Eine anschließende Überprüfung mit einem Atemalkoholtest habe einen Promillewert von 0,92 ergeben. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.