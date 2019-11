Rettung für den Museumsverein Böckwitz in Sicht

Am Montag feiern die Menschen in Zicherie und Böckwitz ihren 30. Jahrestag der Grenzöffnung. Etwas kleiner und bescheidener als beispielsweise am Samstag beim Livestream und den prominenten Gästen in den Kuppelzelten oder etwas weniger aufwändig als bei der Liveübertragung der Tagesthemen vom ehemaligen Beobachtungsturm. Aber vielleicht etwas herzlicher, waren sie es doch, die Menschen aus Böckwitz in Sachsen-Anhalt und Zicherie in...