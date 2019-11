Tappenbeck: Patrick Terpoorten sichert sich Blinden-Wanderpokal

Genaues Hinhören war gefragt, um den vom blinden Sportschützen Holger Janz gestifteten Wanderpokal zu gewinnen. 16 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung und legten mit dem Luftgewehr mit besonderer Zielvorrichtung an, wie die Kyffhäuser-Kameradschaft Tappenbeck mitteilt. Statt der Optik auf dem Gewehr enthält die Zielvorrichtung beim Gewehr für Sehbehinderte eine Fotozelle, die einfallendes Licht auf der Scheibe in einen Summton verwandelt. Bei den Scheiben für die sehbehinderten ist der Kreis der Zehn weiß, nach außen werden die Ringe auf der Scheibe hellgrau, grau, dann schwarz. Aufgrund der farblichen Abstufung zur Mitte der Scheibe werden unterschiedliche Töne erzeugt, die dem Schützen beim Zielen helfen. Je höher der Ton steigt, desto näher ist der Schütze der 10. Am Ende des Wettkampfes siegte Patrick Terpoorten mit 97 von 100 möglichen Ringen vor Uta Krischke die sich mit 94 Ringen den zweiten Platz sicherte. Peter Kramer, als Gastschütze von der KK-Hoitlingen, belegte mit 88 Ringen den dritten Platz. red

