Philipp Scharrenberg bei Kabarett-Tagen im Landkreis Gifhorn

Philipp Scharrenberg tritt im Rahemn der „Heiße Kartoffeln“-Kabarett-Tage im Landkreis Gifhorn auf. Er verspricht in Wittingen: Germanistik ist heilbar. Oder doch nicht? So genau weiß das keiner. Aber was sagt schon der Titel über ein Programm aus? Und eigentlich geht es am Samstag, 28. September, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Wittingen gar nicht um Germanistik. Sondern um das, was sie aus einem Menschen macht. Einen wie Philipp Scharrenberg etwa, einen Wortfetischisten, der sich die Liebe zur Sprache bewahrt hat – trotz Studiums. Damit die Solo-Show nicht zur Lesung verkommt, nutzt er laut Mitteilung des Kulturvereins Gifhorn die Gelegenheit, sich in allen Genres auszutoben: Slam-Poetry, Songs, Raps, Hörspiele, Kurzgeschichten – Scharrenberg macht Narrenwerk und schickt sicherheitshalber die eigene Interpretation voraus. Karten für 21 Euro gibt es bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen des BZV, (0531) 16606, und bei den anderen bekannten Vorverkaufsstellen. red

